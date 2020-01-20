Российский актер театра и кино Марат Башаров рассказал 20 января РЕН ТВ о срыве выступления в Запорожье из-за запрета на въезд на Украину.

«Мы должны были ехать со спектаклем «Идея фикс», где мы втроем играем: Марат Башаров, Сергей Колесников и Лариса Удовиченко», — рассказал актер.

Актер заявил, что об отмене гастролей из-за решения властей Украины ему сообщил продюсер спектакля Андрей Бутин.

Башаров отметил, что выступления коллектива были запланированы в восьми городах, однако организаторы в Запорожье сообщили зрителям об отмене только за 20 минут до его начала, хотя знали о срыве еще накануне. Артист предположил, что сделано это было для того, «чтобы деньги не возвращать». Как уточняет «Газета.ру», актеры должны были участвовать в гастролях, в частности, в Запорожье, Одессе и Киеве.

Ранее издание «Украинская правда» со ссылкой на источники сообщило, что въезд на Украину из-за посещения Крыма запрещен Сергею Колесникову, а целесообразность своего пребывания на Украине не смогли объяснить Лариса Удовиченко, Андрей Бутин и еще один сопровождавший их человек.

Как пишет «Федеральное агентство новостей», позднее Служба безопасности Украины разрешила въезд российским артистам. Представители СБУ отметили, что ведомство не видит оснований для запрета на въезд в страну Башарова, Колесникова и Удовиченко.

Многие российские исполнители попали под запрет на въезд на Украину из-за того, что посещали Крым. Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало черный список деятелей культуры из России, которые «создают угрозу национальной безопасности» страны.