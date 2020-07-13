Семеренко и Барышев серьезно поругались, девушка обвинила Никиту в том, что он поднял на нее руку, на что получила весьма эмоциональный ответ. После этого Барышев рассказал о своем видении ситуации.

Уже не первый день на Яхте Любви царит крайне напряженная атмосфера, в эпицентре которой оказались Семеренко, Белая и Барышев. От постоянных перепалок ребята в итоге докатились и до рукоприкладства. Всему виной поступок Никиты, который бросил бутылку воды в Алесю.



Но со слов самого Барышева дело было так. Молодой человек ночью пользовался интернетом, а утром не нашел на своем месте роутер. Никита задал девушкам закономерный вопрос, не брали ли они его. Юлия просто отнекивалась, а от Алеси в адрес парня понеслась матерная ругань. Вышедший из себя Барышев метнул в Семеренко бутылку, однако попал в Белую.



В итоге раздосадованный вопиющей несправедливостью Никита высказал свое недовольство тем, что Юлия называет его хайпожором. Парень считает, что девушки не ценят его хорошее отношение к ним, а также он совершенно не готов терпеть неуважительные высказывания в свой адрес.