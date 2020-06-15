После неудачи с Анастасией Стецевят Никита Барышев переключился на Алесю Семеренко, чье сердце он активно пытается завоевать. Так, парень водит ее на свидания, признается в чувствах и даже представил девушку своей семье.



Как признался Никита, его мать, Юлия Николаевна, в восторге от Алеси. Женщина видит огромную разницу между ней и Настей и очень хочет, чтобы новый роман ее сына сложился. Семеренко понравилась не только маме Барышева, но и всей его семье. Бабушка парня даже удивилась мудрости и рассудительности молодой девушки.



Никиту радует такая ситуация, ведь его бывшая возлюбленная не особо нравилась его маме. Но Алеся пока не спешит строить с ним отношения – девушка только принимает ухаживания и говорит о симпатии к Барышеву как к другу. При этом девушка также представила парня своим родителям и получила от них одобрение на роман с ним.