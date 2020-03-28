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Все бары на Думской улице в Санкт-Петербурге приостановили работу в полночь 28 марта. Некоторые из них пришлось закрывать с помощью полицейских. Появилось видео с места событий.

На кадрах видно вышедших на улицы из различных заведений посетителей. Рядом стоит несколько автомобилей полиции. Обстановка в целом спокойная, хотя один раз было слышно крик возмущенного подвыпившего мужчины.

Сообщается, что в первую минуту наступившего 28 марта в заведениях на главной барной улице Санкт-Петербурга уже не играла музыка. В это же время полицейские перекрыли Думскую для проезда машин, вскоре все посетители баров разошлись.

Ранее питерские власти ввели меры для борьбы с распространением коронавируса. Кроме баров, временно прекращают работу библиотеки, кинотеатры, непродовольственные магазины, клубы, детские развлекательные центры и игровые комнаты, также запрещается посещать храмы, скверы и парки.

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