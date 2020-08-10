Жительница Домодедово Елена Радаева, обвинившая юриста Михаила Барщевского в изнасиловании, — человек несчастной судьбы. Об этом он сам заявил «Ленте.ру».

Барщевский, как сообщал «Рамблер», — полномочный представитель правительства России в Конституционном и Верховном судах России. Вчера Радаева обвинила его в принуждении к мерзкому сексу и изнасиловании в 2011 году.

Она назвала юриста садистом и извращенцем, виновником ее попытки убить себя, депрессии, которая у нее возникла, и уголовного дела, которое было возбуждено в ее отношении и стало причиной потери ею квартиры в Москве. В свою очередь, Барщевский назвал Радаеву человеком несчастной судьбы.

«Виделся с ней один раз в жизни, в кафе», — рассказал он.

По словам юриста, тогда Радаева обратилась к нему в связи с корпоративным спором, который вела со своим бизнес-партнером. Барщевский ответил ей, что не занимается частными делами.

Михаила Барщевского вновь обвинили в изнасиловании

Вчера Радаева заявила, что полиция отказывает ей в возбуждении уголовного дела против Барщевского, а три телеканала и газета, которые взяли у нее интервью в связи с обвинением в адрес юриста, не желают обнародовать их до начала его уголовного преследования.

Радаева выразила готовность подтвердить свои слова, пройдя тест на полиграфе, и попросила общественность о помощи в ее попытке добиться справедливости.