Коронавирус SARS-CoV-2 присутствовал в сточных водах Барселоны еще в марте прошлого года, выяснила группа исследователей Университета Барселоны.

«Эти результаты… говорят о том, что инфекция была намного раньше, чем стало известно о первом случае COVID-19 в мире», — говорится в сообщении об открытии на сайте университета.

Исследование проводится в рамках испанского проекта изучения сточных вод для определения содержания вируса и своевременного принятия мер для недопущения новых волн эпидемий.

Барселонские ученые исследовали воды за разные периоды, при этом «уровень (концентрация — ред.) геномов SARS-CoV-2 четко совпадал с изменением случаев COVID-19 среди населения», пояснил профессор факультета биологии Альберт Боск. При этом было обнаружено, что вирус присутствовал уже 15 января, несмотря на то, что о первом неввозном случае коронавируса было объявлено в конце февраля.

Однако самым большим открытием стало его обнаружение в водах за март прошлого года. Среди изучаемых образцов были несколько за период с января 2018 по декабрь 2019, все были отрицательными, за исключением образца за 12 марта, «где геномы SARS-CoV-2 были в очень небольшом количестве, но дали точный результат в результате теста ПЦР».

«В Барселону приезжает много людей для туризма или по работе, и более чем вероятно, что похожая ситуация была в других частях мира», — говорит Боск, президент испанского общества вирусологии. Он считает, что тем, кто переболел коронавирусом до объявления эпидемии, ставили диагноз грипп, поскольку заболевания имеют схожие симптомы.

Исследование сточных вод Испании для исследования ситуации с коронавирусом проводится в крупных городах, его финансирует министерство экологического перехода.