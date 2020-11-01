В матче восьмого тура чемпионата Испании по футболу «Барселона» на выезде сыграла вничью со счетом 1:1 с «Алавесом». У хозяев поля после грубой ошибки вратаря каталонцев Нето мяч забил Луис Риоха (31′), у гостей отличился Антуан Гризманн (63′).

Отметим, что на 62-й минуте встречи игрок «Алавеса» Хота получил вторую желтую карточку и покинул поле.

«Можно сказать, мы подарили забитый мяч «Алавесу», а этого делать нельзя, — приводит слова главного тренера «Барселоны» Рональда Кумана Mundo Deportivo. — Почему я заменил Фати на 78-й минуте? В прошлый раз меня критиковали за слишком позднюю замену. Я пытался что-нибудь изменить, чтобы выиграть матч. Что касается пенальти на де Йонге, который не назначили, то я предпочитаю не высказываться о работе арбитров».

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Каталонцы набрали восемь очков в шести турах чемпионата Испании и занимают 12-е место. «Барселона» показала худший старт в первенстве страны за последние 18 лет. Команда набрала не более 8 очков после 6 матчей впервые с сезона-2002/2003, когда клуб возглавлял голландец Луи ван Галь.