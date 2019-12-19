СПОРТ

Барселона в огне: Эль-Класико завершилось массовыми беспорядками

20:41 19/12/2019

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Футбольный матч двух испанских клубов обернулся кошмаром для жителей Барселоны. Город охватила волна массовых беспорядков. Удивительно, но на сей раз фанаты ни при чем – футбол стал лишь поводом, передает спортивный обозреватель телеканала «МИР 24» Александр Бриус.

Каталония в огне. Очередное футбольное Эль-Класико между «Барселоной» и «Реалом» закончилось ночью протестов.

Каталония продолжает добиваться независимости. И приезд столичного «Реала» стал поводом вновь напомнить Мадриду о самобытности этого региона. На улицах местные жители строили баррикады, сжигали машины, разбивали витрины. Десятки человек получили травмы, есть арестованные.

«Для тех болельщиков, которые были на стадионе, все было хорошо. А потом они выходили на улицу и оказывались в этом кошмаре. Конечно, это неправильно», «Я не фанат футбола. Я здесь, чтобы поддержать Каталонию в борьбе за независимость», – говорят очевидцы событий.

И действительно, весь привычный накал Эль-Класико происходил только на трибунах и за пределами стадиона. Сам же футбольный матч прошел в куда более миролюбивой атмосфере, что отразил и финальный счет – 0:0. Кстати, подобное случилось впервые за 17 лет.

Эль-Класико в этом году вообще не о футболе. Вмешивается политика, которая когда-то и породила ненависть двух грандов.

В 1936 году к власти на Пиренеях пришел генерал Франко. Каталония, по его мнению, была оплотом сепаратизма, а потому оказалась под жестким контролем. Регион лишили статуса автономии, под запрет попали каталонские имена, названия и язык в целом. Единственном местом, где на нем было можно говорить, стал футбольный стадион. А «Реал» как посол из центра франкийской диктатуры, стал главным врагом. Особенно после матча 1943 года, когда мадридцы победили «Барселону» 11:1. По одной из версий, представители режима под угрозой тюремного заключения приказали футболистам проиграть.

С тех пор и началась футбольная вражда «Барселоны» и «Реала». За всю историю было лишь 16 игроков, которые носили майки обоих клубов. Решение безумное – Луиш Фигу не даст соврать.

Португалец был звездой «Барселоны» конца 1990-х, но в 2000-м переехал в Мадрид. Болельщики посчитали это предательством и в следующий приезд Фигу на «Камп Ноу» показали весь свой гнев. В португальца летели бутылки, зажигалки и даже свиная голова.

Во всех официальных турнирах «Барселона» и «Реал» провели 243 матча. По победам впереди каталонцы – 96 против 95.





Александр Бриус