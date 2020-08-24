Испанский футбольный клуб «Барселона» в случае продажи Лионеля Месси будет требовать от покупателей полной выплаты отступных за аргентинского форварда, установленных на отметке 700 млн евро.

По информации испанской газеты Mundo Deportivo, после разгромного поражения каталонцев в четвертьфинале Лиги чемпионов от немецкой «Баварии» (2:8) 33-летний аргентинец выразил желание покинуть команду. Нападающий провел переговоры с новым главным тренером Роналдом Куманом, но ясности по будущему Месси они не принесли.

Интерес к шестикратному обладателю «Золотого мяча» приписывают английскому «Манчестер Сити», французскому «ПСЖ» и итальянскому «Интеру».

700-миллионным ценником «Барселона» дала понять, что пока не намерена отпускать Лионеля, чей контракт оканчивается летом 2021 года. В клубе считают, что Месси все еще является лидером «Барсы». Кроме того, к нему привязано большое количество рекламных контрактов, которые каталонцы не хотят потерять.

Лионель Месси является воспитанником «Барселоны», за основную команду он дебютировал в 2004 году. На счету аргентинца более 700 голов в профессиональной карьере.