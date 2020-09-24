Нападающий каталонской «Барселоны» Луис Суарес продолжит карьеру в другом клубе Примеры — мадридском «Атлетико». О переходе 33-летнего уругвайского форварда официально было объявлено в четверг.

Клуб анонсировал прощальное мероприятие с участием футболиста и его пресс-конференцию. Однако стороны окончательно пожмут друг другу руки только после прохождения игроком медицинской комиссии.

«Атлетико» заплатит «Барселоне» за Суареса до 6 млн евро с учетом различных бонусов.

Луис Суарес перешел в «Барселону» в 2014 году и с тех пор вместе с клубом по четыре раза выиграл чемпионат и Кубок Испании, а в 2015 году помог победить в Лиге чемпионов, забив решающий гол в финале. В составе клуба он провел 283 матча и забил 198 мячей, что является третьим результатом в истории «Барсы».

💙❤️ @LuisSuarez9, Barça legend

🙌 #9raciasLuis pic.twitter.com/WHCeMW4C9p — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 23, 2020

Суарес также является лучшим бомбардиром в истории сборной Уругвая, забив 59 мячей в 113 матчах. С национальной командой форвард стал победителем Кубка Америки.