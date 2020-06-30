Футбольные клубы «Барселона» и «Ювентус» совершили крупный трансферный размен. В итальянскую команду за 72 млн евро и еще 10 млн в виде бонусов отправится 23-летний бразильский полузащитник Артур, а в стан каталонцев за общую компенсацию в 65 млн евро проследует 30-летний боснийский хавбек Миралем Пьянич.

Оба игрока доиграют сезон в своих клубах.

Артур перешел в «Барселону» летом 2018 года из бразильского «Гремио». В составе каталонского клуба он по разу выиграл чемпионат и Суперкубок Испании.

В общей сложности полузащитник провел 72 матча в составе испанской команды, забив четыре мяча и отдав шесть голевых передач. Ожидается, что «Ювентус» подпишет с ним пятилетний контракт.

Пьянич играет за «Ювентус» с 2016 года. В составе этой команды он три раза выиграл чемпионат Италии, два — Кубок Италии, один — Суперкубок Италии. Соглашение с Пьяничем будет рассчитано на четыре года.

Босниец в текущем сезоне провел 36 матчей и отметился тремя мячами и четырьмя голевыми передачами. Помимо «Ювентуса» он выступал за итальянскую «Рому» и французские «Лион» и «Мец».

Чемпионаты Испании и Италии возобновлены после паузы, вызванной пандемией. «Барселона» занимает второе место в национальном первенстве Испании, а «Ювентус» лидирует в чемпионате Италии.