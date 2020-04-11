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Число дел о банкротствах, разводах и трудовых спорах вырастет после того, как закончится режим самоизоляции. Такое мнение высказал полномочный представитель правительства РФ в Конституционном и Верховном судах России Михаил Барщевский, выступая на Петербургском международном юридическом форуме «9 1/2: Законы коронавируса».

«Несколько областей я вам назову, где будет наибольшее количество дел, начиная с середины лета. Во-первых, это разводы, Китай показал, что этот прогноз сбудется на 100%. Вторая вещь — это банкротства — и личные, и корпоративные. Третья — трудовые споры, которые возникнут (компенсации, выплаты, незаконные увольнения)», — сказал он.

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Также, по мнению Барщевского, увеличится число дел по уголовным статьям, связанным с мошенничеством и злоупотреблением положением.

«К сожалению, вирус устроен так, что когда в экономику вливаются триллионы рублей, понятно совершенно [они будут] «прилипать» к рукам нечистоплотным. Думаю, что много будет работы по этим направлениям», — добавил он.

Петербургский международный юридический форум проходит 10-12 апреля в онлайн-формате. Он был учрежден в 2011 году и проводится при поддержке президента РФ Владимира Путина и Министерства юстиции РФ. За годы своего существования форум стал ведущей мировой площадкой для обсуждения актуальных вопросов, стоящих перед современным международным юридическим сообществом.

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