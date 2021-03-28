В интерьерах заведений класса «HoReCa» центральным элементом и местом работы бармена являются барные столы. Данная мебель должна задавать настроение помещению, но порой она выглядит неопрятно, неуместно и даже нелепо.

Мебель в таких общественных помещениях, как бар, кафе, пиццерия или ресторан должна формировать их стиль. За счет этого создается комфортная и уютная обстановка для посетителей. Производители специально делают изделия красивыми, удобными, прочными, качественными, долговечными. В барной стойке особенно ценится ее функциональность. Также, от ее дизайна зависит настроение и стиль всего интерьера. Она может быть по-разному оформлена. Дизайнеры предлагают на выбор стили от классики до модерна и Hi-Tech, которые позволяют создавать особую обстановку в барных помещениях для отдыхающих.

Основные требования к барным стойкам

При выборе барной стойки для кафе следует обращать внимание на:

специфику конструкции. Стойка может иметь цельный каркас или же состоять из частей, которые можно заменить в случае поломки;

дизайн, тип исполнения. Столы для кафе чаще всего устанавливаются по прямой, углам комнаты или же в занимают центральное положение. Каждый вид имеет свои особенности и нюансы, которые следует учитывать при разработке дизайн-проекта кафе. Уникальный дизайн позволит выделить заведение из тысячи подобных, реализовать любую задумку и сделать интерьер неповторимым и незабываемым для посетителей и сотрудников;

расходное сырье. Для производства стоек применяется высококачественный металл, дерево, изредка пластик. Особо ценен шпон, который позволяет создать имитацию дорогих пород дерева и существенно снизить стоимость готовой конструкции;

функциональность. Готовая модель должна быть удобной, практичной в применении, соответствовать установленным стандартам;

наличие дополнительных опций — возможность трансформации, встроенные полки, подсветка и прочее.

Помните, что крайне важно создать хорошие условия работы за барной стойкой для персонала. Нужно, чтобы весь инструментарий был под рукой и располагался в определенном порядке. Это достигается за счет того, что изнутри барная стойка содержит большое количество удобных, вместительных полок и отсеков, которые применяются для хранения разных предметов и поддержания порядка. Столы могут быть как стандартного типа, так и эксклюзивные, сделанные на заказ. Они представлены в разнообразии параметров.

Из чего изготавливаются барные столы?

Сырьевая база для изготовления барной мебели достаточно обширная. Самые популярные варианты для сегмента «HoReCa» — дерево, стекло, металл. Они имеют отличный внешний вид и эксплуатационные качества. Для бюджетного кафе стойка может быть изготовлена из пластика — экономично и удобно.

Барные стойки для престижного ресторана лучше будут выглядеть, если они будут сделаны из натурального дерева. Для ночного кафе лучше сделать барную стойку из стекла, тогда она может стать настоящим «гвоздем программы», если ее грамотно использовать. Например, если стойка имеет стеклянные полки, то можно расставить цветные фонари, которые ее будут подсвечивать в темноте. Это придаст света и ярких красок, будет выглядеть завораживающе.