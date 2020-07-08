Баржа-трубоукладчик "Фортуна", которая может достроить "Северный поток 2", вошла в территориальные воды Дании, где находится недостроенный участок газопровода, свидетельствуют данные порталов по отслеживанию судов Marine Traffic и Myshiptracking.

По данным ресурса Myshiptracking, судно в среду утром покинуло германские воды и вошло в датскую часть Балтийского моря. При этом в качестве пункта назначения указан немецкий порт Мукран, где хранятся трубы для строительства "Северного потока 2". "Фортуна" вышла из этого порта вечером во вторник.

Дания в понедельник выдала оператору проекта, Nord Stream 2 AG, обновленное разрешение на строительство "Северного потока 2" в своих водах. Теперь компании можно использовать при реализации проекта не только суда с динамическим позиционированием, но и с якорным, поскольку подлежащий достройке маршрут газопровода проходит вне зоны риска контакта с захороненным на дне Балтийского моря химоружием. К работе по укладке труб можно вернуться не ранее 3 августа, когда завершается период апелляции по этому решению.

Возможным вариантом достройки "Северного потока 2" считается использование якорного трубоукладчика в сопровождении другого судна — с системой динамического позиционирования, которая способна удерживать судно в нужной точке без якорей и швартовки. Одним из судов, которые могут завершить строительство газопровода "Северный поток 2", является якорная баржа "Фортуна" компании МРТС. Второй кандидат — трубоукладчик "Академик Черский" с системой динамического позиционирования, который также находится в Мукране.

«Северный поток 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.