Инвестиционный фонд Baring Vostok Майкла Калви прокомментировал решение Московского городского суда о смягчении меры пресечения и переводе под домашний арест трех фигурантов дела Калви — Вагана Абгаряна, Ивана Зюзина и Максима Владимирова. Об этом в среду, 12 февраля, сообщает «РИА Новости».

В фонде выразили мнение, что Мосгорсуд принял «единственно верное решение».

«Перевод наших коллег Вагана Абгаряна, Ивана Зюзина и Максима Владимирова под домашний арест даст нашим друзьям возможность увидеть свои семьи, встречи с которыми были сильно ограничены в течение года. Однако отмечаем, что, даже находясь под домашним арестом, наши коллеги являются заложниками коммерческого конфликта», — отметили в Baring Vostok.

Кроме того, представители организации выразили готовность бороться и дальше, «чтобы доказать полную невиновность наших коллег и абсурдность обвинений».

Ранее в этот же день Мосгорсуд отпустил из СИЗО под домашний арест Вагана Абгаряна, Ивана Зюзина и Максима Владимирова, удовлетворив таким образом просьбу защиты.

5 февраля Мосгорсуд отменил продление ареста Абгаряну, Зюзину и Владимирову до 13 февраля. Однако 10 февраля суд продлил домашний арест Калви и топ-менеджеру инвестфонда французу Филиппу Дельпалю — до 13 мая. Основатель Baring Vostok заявил, что будет доказывать свою невиновность в России, и пообещал не скрываться.

Тогда обвиняемые просили освободить под залог в размере 25 млн рублей. Защита — разрешить им хотя бы прогулки, если меру пресечения сохранят. Но суд не удовлетворил просьбы.

Калви и других сотрудников организации и связанных с ними лиц задержали в Москве 15 февраля 2019 года. Их заподозрили в мошенничестве на сумму 2,5 млрд рублей.

Как сообщали 23 декабря СМИ, Следственный комитет России переквалифицировал обвинение по делу Baring Vostok с мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) на растрату в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Калви не признал свою вину. СК закончил расследование против Калви 27 декабря.