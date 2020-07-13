Программа стартует уже 1 августа.

Власти Барбадоса предложили иностранцам, которые работают удаленно, на год переехать к ним на остров, пишет Travel and Leisure.

Премьер-министр Барбадоса Мия Моттли заявила, что правительство хочет разрешить таким туристам безвыездно оставаться на острове в течение 12 месяцев. В это время они смогут спокойно продолжать работать удаленно на свои компании. «Вы не обязаны работать в Европе, США или Латинской Америке, если можете приехать сюда и работать по несколько месяцев подряд», — заявила Моттли.

Моттли также сказала, что для привлечения подобных туристов Барбадос должен предлагать им услуги мирового уровня. В целом, по ее словам, нынешнее качество соответствует этой планке.

Программу планируют запустить уже с 1 августа 2020 года. Удаленные сотрудники-иностранцы смогут поселиться в отелях, арендовать дом или виллу. Также будут доступны рабочие места.

Барбадос — это островное государство на востоке Карибского моря, недалеко от Южной Америки.