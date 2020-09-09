Отличие финансового кризиса этого года от предыдущих заключается в ощущении его не кончиками пальцев, а нижней частью спины. Об этом заявил председатель правления ВТБ Андрей Костин.

«Этот кризис отличается от всех предыдущих. Потому что предыдущие кризисы все были финансовыми. Они все начинались в финансовой сфере и действительно банки их чувствовали, так сказать, на кончиках пальцев, а теперь больше чувствуют «нижней частью спины», — рассказал Костин.

Ранее экономист Антон Любич в разговоре с URA.RU рассказал, что именно поможет России выйти из кризисной ситуации. По его словам, выплаты бюджетникам стимулируют платежеспособный спрос и это, в свою очередь, окажется полезным для экономики.