Российские банки рассказали о новых мошеннических схемах для выманивания персональных данных у граждан и оформления на них онлайн-кредитов в условиях пандемии коронавируса. Об этом «РИА Новости» рассказали в кредитных организациях.

В Сбербанке отметили, что организация фиксирует попытки мошенников выяснить персональные данные клиентов, чтобы потом оформить на них кредиты в режиме онлайн. В пресс-службе сообщили, что для этих целей мошенники при звонках могут использовать самые разные предлоги, в том числе актуальную повестку — например, якобы оформление пропусков на передвижение по городу, а также приглашение пройти медосмотр или сдать анализ на коронавирус.

В банке отметили, что используют разные способы аутентификации клиента, поэтому мошеннические действия по оформлению кредитов на чужое имя пресекаются. При этом представители Сбербанка добавили, что пока такие незаконные действия носят единичный характер.

В Росбанке заявили, что не наблюдают значительного роста числа мошеннических действий, в том числе в части оформления несанкционированных онлайн-кредитов в отношении клиентов банка в первой половине апреля относительно марта. Однако директор департамента информационной безопасности Росбанка Михаил Иванов отметил, что были зафиксированы новые способы совершения мошеннических атак с использованием социальной инженерии.

Среди таких уловок отмечается использование фишинговых страниц, якобы показывающих клиентам зоны для перемещений, или рассылки СМС с требованиями об оплате штрафов за нарушение режима изоляции.

В Промсвязьбанке заявили о значительном увеличении обращений клиентов, которые столкнулись со звонками мошенников. В основном злоумышленники используют уже известный прием: под видом банковских сотрудников звонят клиентам и пытаются выманить реквизиты карты и СМС-пароли от банка. В организации заверили, что в подавляющем большинстве попытки мошенников безуспешны.

Ранее 23 апреля сервис объявлений «Авито» и «Тинькофф» призвали пользователей аккуратно совершать покупки в интернете и поделились памяткой, как в условиях пандемии и вынужденного перехода жизни в онлайн-режим не стать жертвой мошенников.