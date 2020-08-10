Ассоциация банков России (АБР) обратилась к ЦБ с просьбой проработать нормы, позволяющие уменьшать формируемый банками резерв по обеспеченным ссудам, когда в отношении залогодателя начинается процесс банкротства. Об этом пишет «Коммерсант». Изменения предлагается внести в положение Банка России №590-П.

Сейчас наличие залога позволяет банкам уменьшать объем резерва на возможные потери по кредиту, если финансовое положение предоставившего залог оценивается не хуже чем среднее. Но наличие залога не играет роли, когда к должнику применяются банкротные процедуры — стоимость залога в рамках текущей версии положения №590-П сводится к нулю, пояснил вице-президент АБР Алексей Войлуков. Такая позиция ЦБ может создать для банков риски и дополнительное давление на капитал, поскольку при банкротствах заемщиков резервы по их кредитам начисляются быстро, отметил он.

В июне суды вернулись к полноценной работе и банкротные дела стали рассматриваться активнее. На количество банкротств сейчас влияет мораторий, который действует до 4 октября — после этого ожидается резкий рост обращений в суды с заявлениями о банкротстве от кредиторов (должникам мораторий не запрещает подать на свое банкротство).

Ранее руководитель службы внутреннего аудита Абсолют Банка Елена Букина отмечала, что финансисты ожидают банкротств 20% предприятий в секторе малого и среднего предпринимательства (МСП) и при наличии обеспечения в виде недвижимости «не хотелось бы как-то искусственно завышать риски». Решение вопроса позволит не создавать искусственные резервы и не распускать их в дальнейшем, считает она.

По словам экспертов, подход регулятора позволяет сейчас легче контролировать адекватность оценки рисков по заемщикам в стадии банкротства, надзору не нужно предпринимать дополнительные шаги, чтобы заставить банк формировать необходимый по такому кредиту резерв. Вопрос может возникать в отношении более мелких и не всегда добросовестных игроков. Потенциальный риск в том, что залогами по кредитам МСП не всегда выступают высоколиквидные активы, поясняют эксперты. Также нужно принимать во внимание и возможное обесценение залогов по итогам кризиса.