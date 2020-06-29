Пандемия застала врасплох всех: бизнесменов и простых работяг, чиновников и банкиров. Если и есть те, кто выйдут из коронакризиса на коне и в плюсе, то их явно меньшинство. Перед новой экономической бедой все равны, но кто-то все же равнее. Пока россияне сводят концы с концами, банки решили выкопать между этими концами яму побольше. Финансовые организации ограничили клиентам возможность уходить в минус, если закончились деньги на дебетовой карте. Такая услуга называется овердрафт. Это что-то вроде «обещанного платежа» у мобильных операторов, когда по истечению денег на балансе клиента не отключают от связи, но на счету появляется минус, который нужно потом покрыть. Так вот, на фоне пандемии банки более чем в два раза сократили лимиты по овердрафту. По итогам мая уйти в минус по дебетовой карте можно было в среднем на 20,4 тыс рублей, выяснило бюро кредитных историй «Эквифакс». Еще в марте средние лимиты были на 60% больше, а в ноябре прошлого года даже доходили до 60 тыс рублей. Кроме того, кредитные организации в 8 раз сократили выдачу карт с опцией овердрафта по сравнению с мартом, когда коронакризис только начинался. Теперь все по-другому. За три месяца население и бизнес разорились, доходы упали, а посему банки больше не верят в платежеспособность клиентов. На языке банкиров это называется «ростом кредитных рисков». По сути, овердрафт для пользователей карт был выгодным кредитом, как правило, беспроцентным в течение определенного банком периода — 60 или 100 дней. Однако теперь эту лавочку прикрыли: негоже обедневшим россиянам тратить деньги совсем не обедневших банков, да еще и мзду не платить!

По статистике, на 1 июня в обороте находятся 903 тыс карт с опцией овердрафта. Совокупный лимит по ним составлял 13,2 млрд рублей. То есть, почти миллион человек могли не бояться опозориться на кассе магазина, если «на вашей карте недостаточно средств». Для кого-то возможность уйти в минус была и вовсе единственным способом дотянуть до зарплаты. Банк же с этого получал лояльность клиента и проценты, если вдруг держатель карты сильно просрочит возврат долга. В кризис такие благодарные клиенты вдруг стали самыми нежелательными: зачем давать в долг без процентов, если эти 13 млрд рублей можно прокрутить по ставке 10% годовых?

Впрочем, у банков сейчас тоже не самый удачный период. Их главный источник доходов – кредиты — проседает. Пандемия заставила людей вернуть имеющиеся долги и остудила потребительский пыл на оформление новых. Стало больше и тех, кто не осилил возврат займа: вырос объем «плохих» долгов. Не везет банкам и с дополнительными источниками доходов. Во имя антикризисной поддержки бизнеса власти ограничили комиссии по эквайрингу (то, что платит банкам компания за каждую безналичную покупку), отменили «банковский роуминг», сделали временно бесплатными переводы в Системе быстрых платежей. Нависает над финансовыми организациями и угроза отмены комиссий при оплате ЖКХ. А еще это раздражающее обязательство предоставлять отсрочки по кредитам потерявшим доходы компаниям и физлицам!

Банкиров уже настолько довели, что они в ответ пригрозили сделать платными обслуживание карт и даже звонки в колл-центры. С таким предложением выступила Ассоциация банков России. К слову, угроза вполне реальная. Сейчас у Центробанка нет полномочий «бить по рукам» банкам, если те вздумают нажиться на выпуске карт и дополнительных услугах. Правда, глава ЦБ Эльвира Набиуллина обещала запросить такие полномочия в Госдуме, но это явно процесс не быстрый.

Но так ли тяжело живется банком на самом деле? Буквально на днях премьер-министр подписал постановление о субсидиях банкам в размере 22,5 млрд рублей на льготные автокредиты. И это лишь одна из многомиллиардных субсидий, которую получат банки от государства на возмещение недополученных доходов от кредитных отсрочек, нулевых займов на зарплаты и других банковских мер поддержки. Между тем, хваленые льготные кредиты и отсрочки не так уже просто получить. Как показали «контрольные закупки» от министра экономического развития Максима Решетникова и бизнес-омбудсмена Бориса Титова банки одобряют в лучшем случае треть заявок, а большую часть просто игнорируют. Неприглядную статистику подтверждают и реальные истории бизнесменов, которые рассчитывали на обещанную помощь, но получали от банков отказы или отписки в ответ на свою заявку.

В любом случае кто-кто, а банки на мели не останутся. В последние годы государство методично подгребает под себя крупные банки, национализируя их под видом санации. Крупнейшие из крупных и так принадлежат государству. Все удары по банковскому сектору, типа ограничения комиссий по эквайрингу – это лишь легкие шлепки от властей, больше похожие на поглаживания. Если у ростовщиков что-то и заберут, то только для того, чтобы потом дать больше. Деньги решают все, а у банков они есть и должны быть в избытке.