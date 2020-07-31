Российские банки хотят получить право списывать кредитные платежи и комиссии со счетов клиентов, в случае если они не вышли на связь, и их данные не удалось обновить.

Автором инициативы в рамках «регуляторной гильотины» Центробанка стал Абсолют Банк, сообщают «Известия». По действующему законодательству, кредитные организации не имеют права списывать комиссии со счетов, по которым более года не обновлялись идентификационные данные.

В документе предлагается дать банкам право списывать деньги, если идентификационные данные клиента изменились, а он не сообщил об этом. Напомним, что согласно «антиотмывочному» закону, банк обязан обновлять сведения о клиентах как минимум раза в год.

Ранее появилась информация, что россияне перестали возвращать банкам деньги — лопнул пузырь потребительского кредитования, не пережив пандемию коронавируса. Объем просроченной задолженности взлетел: по автокредитам рост составил 129%, а объем ипотечных займов, которые не обслуживаются 30-60 дней, вырос на 125%. Вместе с этим в марте было выдано займов почти на триллион рублей. Это рекордный показатель. Выходит, что люди готовились к тому, что им фактически не на что будет жить и запасались заемными средствами.