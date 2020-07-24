Глава Банка России Эльвира Набиуллина выступила против идеи воспользоваться мексиканским опытом и страховать цены на нефть. Об этом она сообщила в ходе пресс-конференции, трансляция которой ведется на сайте регулятора.

Набиуллина пояснила, что бюджетное правило и так выполняет свою функцию. Чтобы вводить изменения, надо быть уверенными в предпочтительности нового механизма. «Мы не уверены», — сказала она. Глава регулятора добавила, что объемы добычи и экспорта нефти в Мексике гораздо меньше, чем в России. Поэтому операция по хеджированию для российской экономики будет очень дорогой. «Это не лучший способ тратить деньги из Фонда национального благосостояния», — констатировала она.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что глава государства поручил подумать над страхованием цен на нефть, как в Мексике. Такая страховка заключается в том, что государство покупает опционы на сырье, получая право продать его позднее по заранее оговоренной цене.

Поручение российских властей связано с желанием стабилизировать Фонд национального благосостояния и защитить его от последствий турбулентности цен на нефть. Оплачиваться страховка должна также из фонда.