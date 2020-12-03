Отклонения объемов входящих платежей от докризисных уровней в течение последних недель указывают на околонулевую динамику российской экономики в четвертом квартале 2020 года, считает регулятор.

«В течение последних недель отклонения объемов входящих платежей от докризисных уровней в укрупненных группах отраслей оставались стабильными. Это, вероятно, указывает на околонулевую динамику экономики в четвертом квартале», — сказано в сообщении ЦБ.

Регулятор добавил, что по мере постепенной нормализации эпидемической ситуации можно ожидать, что восстановительный рост экономики продолжится в начале 2021 года.

Банк России в ноябре сообщил, что спад российской экономики по итогам текущего года будет ближе к 4%. Согласно официальному прогнозу, в текущем году ВВП России снизится на 4-5%, при этом в следующем году экономика покажет рост — на 3-4%.

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