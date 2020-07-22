Группа вооруженных людей вторглась на территорию международного аэропорта Галеан в Рио-де-Жанейро, намереваясь вывезти с взлетной полосы упавший воздушный шар, открыла стрельбу и скрылась на лодке, сообщила Федеральная полиция Бразилии.

"Дерзость этих лиц была столь велика, что помимо нескольких транспортных средств, которые вторглись в аэропорт, они использовали лодку, чтобы скрыться с места через залив Гуанабара после перестрелки с полицией", — говорится в сообщении, которое цитирует издание Globo.

По информации СМИ, в ночь на вторник на летное поле упал 18-метровый беспилотный воздушный шар, после чего злоумышленники на автомобилях и мотоциклах попытались вывезти его, однако встретили сопротивление со стороны служб охраны и вынуждены были скрыться на лодке. Двое участников инцидента арестованы.

По информации управляющей компании аэропорта, работа воздушной гавани не была затронута, администрация сотрудничает с полицией в изучении записей с камер наблюдения.

Запуск больших беспилотных воздушных шаров устраивают в Бразилии во время народных праздников. Он запрещен законом, поскольку представляет опасность для авиации и окружающей среды — падение шара с работающей горелкой может стать причиной пожара.