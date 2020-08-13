Футболист подал заявление в местную полицию

Федор Смолов лишился часов стоимостью €300 тыс. после гостевого матча «Сельты»,в которой сейчас выступает, против «Эспаньола». Как отмечает источник, инцидент произошел еще 19 июля, однако недавно стало известно, что спортсменподал заявление в полицию.

Вечером футболист решилпрогуляться по Барселоне. Он прохаживался по Олимпийскому порту – району, который, считается визитной карточкой города, – как вдруг его окружила группа молодых людей. Налетчики «отжали»часы и скрылись. В заявлении спортсменауказано, что стоимость похищенного аксессуара составляет почти треть миллионаевро.

Как отмечает источник,в инциденте замешана банда – организованная группа так называемых «часовщиков»,которые действуют в пределах одного района Барселоны. Многие из них работают поконкретным поручениям: преступникам дают наводку о том, какие драгоценности представляютинтерес и где их раздобыть.

Большинство преступников – уроженцы Северной Африки, молодые мигранты. Онисбывают краденое, иногда даже не пытаясь разобраться в стоимости. Такие товарыпокупают представители преступных организаций, которые и «крышуют» их. Этоголовная боль для каталонской полици: из-за разрозненности банд сложноработать, отмечает El Caso.

View this post on Instagram Просто мой mood по жизни😾 A post shared by Fedor Smolov (@smolovfedor_10) on Jul 9, 2020 at 9:47am PDT

Ранее стало известно, что из-за пандемии коронавируса Федор Смолов покинул Испанию, как только стало известно о вспышке эпидемии в стране. Главный тренер «Сельты» осудил поступок своего подчиненного.