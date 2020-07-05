Балтийский флот в будущем усилится серией из шести малых ракетных кораблей проекта 22800 «Каракурт», заявил в понедельник главком ВМФ России адмирал Николай Евменов.

«Корабельный состав Балтийского флота находится на этапе оснащения кораблями новых поколений. В ближнесрочной перспективе надводная составляющая Балтийского флота пополнится серией из шести малых ракетных кораблей проекта 22800, построенных на предприятии «Пелла». Четыре из них будут нести на своем борту морской вариант комплекса «Панцирь», — заявил Евменов.

Главком отметил, что первым кораблей проекта 22800, оснащенным комплексом «Панцирь», стал МРК «Одинцово», 30 июня начались его госиспытания в полигонах Балтфлота.

По данным Балтфлота, МРК «Одинцово» — первый корабль проекта 22800, оснащенный зенитным ракетно-артиллерийским комплексом «Панцирь-М» — морским вариантом зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С». Предназначен для выполнения задач в морской зоне в составе отрядов и группировок боевых кораблей, а также одиночно. Главным оружием МРК проекта 22800 является универсальный корабельный стрелковый комплекс 3С14 на восемь крылатых ракет «Калибр-НК» или «Оникс».