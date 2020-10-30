Очевидно, что новенькой участнице Анастасии Балтер не так интересно построение отношений на телестройке, как желание прославиться. Девушка недавно призналась, что пришла на проект для того, чтобы измениться внешне, стать красоткой, похожей на Яну Шафееву, а также подзаработать немало денег.



По словам девушки, ей нужен не взрослый тридцатилетний мужчина, а молодой веселый парень, с которым ей будет очень комфортно и приятно общаться. На днях на шоу «Бородина против Бузовой» к девушке пришел мужчина, которому она сразу дала понять, что у него нет шансов завоевать сердце боксерши.



Выяснилось, что Настя стремится к тому же, к чему стремилась и Шафеева. Участница собирается полностью измениться внешне. Возможно, именно поэтому Яну и отправили домой, потому что на телестройку пришла ее замена, яркая, очень дерзкая и молодая. Очевидно, что Настя тоже собирается завоевать популярность на проекте и зарабатывать неплохие деньги на рекламе и своем имени.