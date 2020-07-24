Уйдя с проекта, Татьяна Строкова очень подружилась с Анастасией Балинской. Они постоянно вместе отдыхали, ходили друг к другу в гости, выкладывали позитивные совместные фото в соцсети. Но после возвращения Татьяны на проект стало очевидно, что девушки прекратили общение.



Анастасию Балинскую спросили подписчики в соцсетях, как она относится к воссоединению Дани Сахнова и Татьяны Строковой. Девушка ответила, что считает этот союз не долговечным, который просто обречён на провал, ведь свои проблемы ребята не решили. Пока они не изменятся сами, их разногласия будут повторяться.



Татьяна Строкова довольно равнодушно отреагировала на мнение блондинки, сказав, что раньше они дружили, но после ссоры перестали общаться. И теперь ей глубоко безразлично мнение бывшей подруги. Сейчас в паре Строковой и Сахнова всё прекрасно, а разногласия остались в прошлом. Татьяна рассказала, что все проблемы давно решены, и она верит в светлое будущее своей пары.