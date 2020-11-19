Заслуженный артист РСФСР, балетмейстер Ярослав Сех скончался на 91-м году жизни. Об этом сообщили на официальном сайте Российского института театрального института.

«Сегодня на 91-м году жизни не стало нашего любимого мастера, много лет танцевавшего на сцене Большого театра, заслуженного деятеля искусств РСФСР, профессора Ярослава Даниловича Сеха», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Сех создал образы Меркуцио в «Ромео и Джульетте», Байтемира в «Аселе», Данилы в «Каменном цветке» и Маэстро в «Паганини» на сцене Большого театра.

«Ярослав Сех — выдающийся педагог, на протяжении почти полувека он воспитывал педагогов балета на балетмейстерском факультете ГИТИСа, и летом этого года вместе с Еленой Андриенко они набрали новый курс. Мы приносим искренние соболезнования родным и близким Ярослава Даниловича, всем нам», — заявили в ГИТИСе.

Ярослав Сех окончил Московское хореографическое училище в 1951 году. Он бил солистом Большого театра с 1951 по 1973 годы. В 1971 году СЕХ окончил Балетмейстерский факультет ГИТИСа. С 1975 года он преподавал на нем, а в 1989 году был удостоен звания профессора.