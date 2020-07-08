Вещества, которые выделяют кишечные бактерии, способны повреждать сосуды и ускорять их «старение»

На формирование атеросклероза, как и большинства хронических заболеваний, влияет много разных факторов.

Несколько лет назад было обнаружено, что триметиламин-N-оксид (TMAO), образующийся с участием кишечной микрофлоры из фосфатидилхолина и L-карнитина, негативно влияет на сердечно-сосудистый риск.

Субстратами для образования фосфатидилхолина и L-карнитина служат яйца, красное мясо. Их избыток в рационе, как известно, не способствует здоровью.

Повышение уровня ТМАО как у животных, так и людей оказалось связано с ускорением развития атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний. Но причины этой связи так до конца и не ясны ученым.

Ранее обсуждалась роль данного метаболита в нарушении обратного транспорта холестерина из сосудов, его действие на тканевые макрофаги.

Согласно новому исследованию Университета Колорадо (США), ТМАО способен повреждать артерии напрямую, то есть ускорять развитие эндотелиальной дисфункции с возрастом. Результаты исследования представлены в журнале Hypertension Американской кардиологической ассоциации.

«Наша работа не только впервые показывает, что это соединение непосредственно нарушает функцию артерий, но и может помочь объяснить увеличение сердечно-сосудистого риска с возрастом», — сказал ведущий автор исследования доктор Брант.

Основываясь на экспериментах с участием животных и людей, исследователи решили ответить на три вопроса: повреждает ли ТМАО сосудистую систему? Если да, то как? И может ли это быть одной из причин, почему здоровье сердечно-сосудистой системы ухудшается — даже среди людей, которые занимаются спортом и не курят — с возрастом?

Исследователи оценили уровень ТМАО у 101 участника пожилого возраста и 22 молодых людей и обнаружили, что уровни настоящего метаболита значительно повышаются с возрастом.

При этом у пожилых людей с более высоким уровнем ТМАО выявлена эндотелиальная дисфункция. Во внутренней оболочке кровеносных сосудов обнаружены признаки окислительного стресса и повреждения тканей.

Вторым этапом эксперимента стало изучение коррекции эндотелиальной дисфункции при изменении питания. Кормление мышей пищей, богатой предшественниками ТМАО, привело к значительно более быстрому "старению" сосудов.

Исследователи отметили, что 12-месячные мыши (эквивалент возраста 35 лет у людей) больше походили на 27-месячных мышей (возраст 80 у людей) после употребления продуктов, богатых предшественниками ТМАО в течение нескольких месяцев.

С другой стороны, у старых мышей, которым добавляли в корм вещество диметилбутанол (ДМБ), препятствующее формированию ТМА и ТМАО, наблюдалось замедление "старения" сосудов. ДМБ в незначительных количествах содержится в оливковом масле, уксусе и красном вине.

Предварительные данные также показывают, что у мышей с более высоким уровнем ТМАО наблюдается снижение обучаемости и памяти, что позволяет предположить влияние этого метаболита на возрастное снижение умственных способностей.

Исследователи продолжают изучение веществ, которые способны блокировать выработку TMAO и предотвратить возрастные изменения артерий.

doi.org/10.1161/HYPERTENSIONAHA.120.14759

