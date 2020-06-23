Озеро Байкал начало стремительно терять прозрачность и мутнеть из-за массового вымирания губок, фильтрующих в нем воду. Об этом свидетельствуют результаты исследований иркутских ученых, сообщает РЕН ТВ.

По информации специалистов, если еще десять лет назад данное явление было зафиксировано в отдельных районах, то в настоящее время оно стало уже повсеместным. Не исключено, что уже в ближайшее время вода в озере станет мутной.

«Особенно катастрофическое сокращение идет в заливе около поселка Листвянка. Там идет сокращение численности по сравнению с 2015 годом от 6 до 15 раз», — заметила научный сотрудник Лимнологического института СО РАН Ольга Майкова.

Собеседница телеканала также уточнила, что ученые выявили некроз — частичное или полное отмирание тела губки. Исследователи пока не установили точные причины гибели микроорганизмов, однако отмечают, что «происходят какие-то изменения».

9 июня стало известно о том, что Байкал вошел в число наиболее популярных направлений внутреннего туризма после пандемии коронавируса. Отмечается, что цены на семидневные экскурсионные туры туда в среднем начинаются от 48,7 тысячи рублей для двоих туристов.

«Безопасный и контролируемый» запуск внутреннего туризма в России состоялся в начале июня. На первом этапе открываются санатории с медицинской лицензией. Также власти разрабатывают правила для дальнейшего открытия отелей, пляжей, курортов, круизов и других составляющих туристической отрасли. Полноценно туристический сезон откроется в России с 1 июля.