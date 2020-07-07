Кандидат в президенты США демократ Джо Байден заявил, что в случае победы на выборах восстановит членство страны во Всемирной организации здравоохранения.

Во вторник стало известно, что президент США Дональд Трамп официально уведомил конгресс о том, что страна вышла из ВОЗ.

"Американцы чувствуют себя в большей безопасности, когда Америка занимается укреплением глобального здравоохранения. В свой первый день на посту президента я присоединюсь к ВОЗ и восстановлю наше лидерство на мировой арене", — написал Байден в Twitter.

Трамп ранее заявил, что страна прекращает отношения с ВОЗ, поскольку организация «отказалась проводить требуемые реформы». По его словам, США «перенаправят эти средства всему миру на срочные нужды здравоохранения». Трамп также обвинил ВОЗ в сокрытии масштабов эпидемии коронавируса в интересах Китая.