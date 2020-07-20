Вероятный кандидат демократов в президенты США Джо Байден заявляет, что не потерпит вмешательства в выборы со стороны РФ или какой-либо другой страны.

«Сегодня я предупреждаю Кремль и другие иностранные правительства: если меня изберут президентом, я буду расценивать иностранное вмешательство в наши выборы как враждебные действия, которые значительно влияют на отношения между США и правительством вмешивающейся страны», — говорится в заявлении Байдена, распространенном его штабом.

По его словам, в его президентство спецслужбы будут информировать общество об иностранном вмешательстве, а администрация будет использовать все инструменты для того, чтобы «заставить заплатить» те страны, которые хотят это сделать.

«Эта цена может включать санкции против финансового сектора, заморозку активов, ответ в киберпространстве и раскрытие коррупции. Также может быть предпринят широкий круг других действий, в зависимости от природы нападения (на США)», — говорится в заявлении Байдена.

Он также обещал предоставить все необходимые ресурсы соответствующим ведомствам и составить планы противодействия попыткам вмешательства.

«У меня нет желания устраивать эскалацию напряженности с Россией или любой другой страной. Я бы предпочел использовать всю энергию моей администрации на объединение международного сообщества в борьбе с COVID-19 и экономическими проблемами, которые он вызвал, и борьбе с другими международными проблемами. Но если любая иностранная держава неосмотрительно решит вмешиваться в нашу демократию, я как президент без колебаний заставлю ее заплатить», — заявил Байден.

В бытность Байдена вице-президентом американские спецслужбы обвинили Россию во вмешательстве в выборы в США. Спецпрокурор Роберт Мюллер после прихода Дональда Трампа к власти подтвердил обвинения в адрес России во вмешательстве в выборы (Москва это отрицает), но не смог обосновать предположения о «сговоре» Трампа с Москвой, наличие которого отрицают уже не только в Кремле, но и в Белом доме.