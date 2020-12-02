Джо Байден, который, по предварительным данным, выиграл президентские выборы в США, заявил, что не намерен сразу после прихода к власти отменять введенные при действующем президенте Дональде Трампе пошлины в размере 25% на китайские товары объемом около 250 миллиардов долларов, предусмотренные первой фазой торгового соглашения между странами.

«Я не собираюсь предпринимать какие-то незамедлительные меры, то же касается пошлин», — сказал Байден в интервью газете New York Times.

Сначала, по его словам, он хочет провести полный анализ существующего соглашения с Китаем и проконсультироваться с «традиционными союзниками (США) в Азии и Европе», чтобы разработать внятную стратегию.

Байден заявил, что его цель будет заключаться в проведении торговой политики, которая на деле приведет к прогрессу в борьбе со злоупотреблениями Китая: кражей интеллектуальной собственности, демпингом товаров, незаконными субсидиями для корпораций и принудительной передачей технологий от американских компаний их китайским коллегам.

США и Китай 15 января подписали первую часть торгового соглашения, в рамках которой Вашингтон сохранил пошлины в размере 25% на китайские товары объемом около 250 миллиардов долларов наряду с 7,5% на товары объемом 120 миллиардов долларов. Соглашение предусматривает, что китайская сторона закупит американских промышленных товаров на 75 миллиардов долларов, энергоносителей — на 50 миллиардов долларов, сельскохозяйственной продукции — на 40 миллиардов долларов, еще 35-40 миллиардов долларов в ближайшие два года Китай должен будет потратить на услуги. Так США рассчитывают привести дисбаланс в торговле с Китаем, который насчитывал сотни миллиардов долларов, к «честному» показателю.

Переговоры Вашингтона и Пекина о второй фазе торгового соглашения закончились безрезультатно.

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