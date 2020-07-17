Кандидат демократов в президенты США Джо Байден обнародовал в пятницу план открытия школ, дав понять, что к этому страна еще не готова.

Для открытия школ нужно, чтобы вспышка коронавируса была под контролем, тестирование повсеместно было расширено, а отслеживание контактов заболевших велось на постоянной основе, говорится в заявлении штаба Байдена. Кроме того, Байден предложил разработать общие федеральные рекомендации по открытию школ — сейчас каждый штат и даже округ может иметь собственные правила на этот счет.

«Если я буду избран президентом, наши ученики и учителя получат все инструменты и ресурсы, которые им необходимы для успеха», — заявил в этой связи Байден.

Он также обещал бороться с вновь возникшим неравенством в образовании, когда дети из более богатых семей имеют больше электронных устройств и возможностей заниматься по интернету, чем дети бедных слоев населения и этнически-расовых меньшинств.

Американские штаты пытаются решить проблему возобновления занятий на фоне резкого роста случаев коронавируса. По подсчетам New York Times, в четверг в стране были зарегистрированы рекордные 75 тысяч случаев COVID-19.

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