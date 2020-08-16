Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выразил поддержку президенту США Дональду Трампу в связи с кончиной его брата Роберта Трампа.

"Господин президент, Джилл и я опечалены известием о кончине вашего младшего брата Роберта. Я знаю, что такое невероятная боль от утраты любимого человека, и я знаю, насколько важна семья в такие моменты. Я надеюсь, вы знаете, что наши молитвы со всеми вами", — написал Байден в воскресенье в своем Twitter.

Ранее Трамп сообщил о кончине своего брата Роберта, которому было 72 года. В пятницу он посетил его в больнице Нью-Йорка, куда тот был доставлен в тяжелом состоянии.

Роберт Трамп фигурировал в американских новостях в июле, когда пытался остановить свою племянницу Мэри Трамп от публикации книги о Дональде Трампе. Мэри Трамп в своей книге заявляет, что Дональд в 1981 году не посетил на смертном одре ее отца Фреда, брата Дональда и Роберта.