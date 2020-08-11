Кандидат на пост президента от Демократической партии Джо Байден сообщил, что выбрал кандидатом в вице-президенты сенатора от Калифорнии Камалу Харрис.

«Для меня большая честь объявить, что я выбрал Камалу Харрис, бесстрашного борца за «маленького человека» и одну из наиболее достойных людей на государственной должности, в качестве своего товарища на выборах», — написал Байден в Twitter.

I have the great honor to announce that I’ve picked @KamalaHarris — a fearless fighter for the little guy, and one of the country’s finest public servants — as my running mate. — Joe Biden (@JoeBiden) August 11, 2020

Харрис баллотировалась на пост президента, но не показала значительных результатов на праймериз.

В качестве вице-президента в случае избрания 77-летнего Байдена 55-летняя Харрис будет претендовать на роль партийного лидера после его ухода.

Также в случае избрания она станет первой женщиной на посту вице-президента и первым темнокожим политиком на этом посту.