Бывший вице-президент США, единственный претендент в кандидаты на пост президента страны от демократов Джо Байден согласился провести три раунда теледебатов с нынешним американским лидером Дональдом Трампом, сообщило издание Wall Street Journal со ссылкой на представителя предвыборного штаба Байдена Джен О’Малли-Диллон.

Предвыборная кампания Байдена в письме комиссии по президентским дебатам заявила, что принимает запланированный график дебатов на сентябрь и октябрь, однако возразила против предложения штаба Трампа о проведении еще одного раунда дебатов.

«Предложение кампании Трампа о дальнейших переговорах — это просто попытка уклониться от честных и беспристрастных дебатов», — отметили в штабе Байдена.

Издание отмечает, что первые дебаты состоятся 29 сентября в университете Нотр-Дам (штат Индиана), вторые пройдут 15 октября в университете штата Мичиган, а третьи состоятся 22 октября в университете Белмонт в штате Теннесси.

Выборы президента США пройдут в ноябре этого года.