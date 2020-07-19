Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден поддержал запрет Пентагона на демонстрацию флага Конфедерации, но раскритиковал запрет на флаг ЛГБТ, пообещав вернуть это право.

«Запрет флага Конфедерации на военных объектах давно назрел. Запрет флага ЛГБТ – настоящего символа многообразия и инклюзивности, – несомненно, неправильный. Пентагон должен гарантировать, что разрешит его, иначе это сделаю я как президент», — написал он в воскресенье в своем Twitter.

Ранее министр обороны США Марк Эспер подписал распоряжение, которое содержало список разрешенных к демонстрации на военных объектах флагов. Флаг Конфедерации и флаг ЛГБТ в него не вошли.

Список разрешенных к вывешиванию на военных объектах или их территории флагов состоит из девяти пунктов, в которых отсутствует упоминание флага Конфедерации. Исключение сделано для музейных экспозиций, могил, монументов и ряда других ситуаций, в которых это «не может рассматриваться как поддержка флага со стороны министерства обороны».

Ранее о запрете флага рабовладельческого Юга в эпоху Гражданской войны заявили флот и морская пехота США.

На фоне гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией в США вновь обострились дискуссии о расовой дискриминации, памятниках и другой символике рабовладельческого Юга.