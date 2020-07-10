Кандидат демократов в президенты в США Джо Байден преклонил колено в знак солидарности с протестующими, сообщил телеканал Fox News.

Канал показал кадры визита Байдена в город Скрантон, штат Пенсильвания. Байден в костюме и черной полумаске стоит на одном колене в окружении нескольких человек, которые также преклонили колено.

С конца мая по США прокатилась волна массовых протестов и беспорядков после убийства полицией в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда. Протестующие часто становятся на одно колено в качестве жеста солидарности с афроамериканцами.