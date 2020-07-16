Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден признался, что у него нет биткоинов, и попросил просто дать денег на его избирательную кампанию.

«У меня нет биткоинов, и я ни за что не попрошу вас присылать их мне. Но если вы хотите внести свою лепту в то, чтобы помочь превратить Дональда Трампа в президента одного срока, вы можете сделать это здесь», — написал он в четверг в своем Twitter, разместив там ссылку на сайт пожертвований его избирательному штабу.

Накануне Байден стал одним из тех, чей аккаунт в социальной сети был взломан неизвестными. В число пострадавших от взлома попали экс-президент США Барак Обама, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, миллиардеры Билл Гейтс, Майкл Блумберг и Уоррен Баффет, глава Amazon Джефф Безос, компания Uber и другие. Авторы сообщений обещали вернуть отправленные им в течение 30 минут биткоины в удвоенном размере.