Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден предложил перевести весь государственный автопарк на электричество.

«Соединенные Штаты имеют и содержат невероятный парк автомобилей. И мы переведем эти правительственные автопарки на электричество, сделанные прямо здесь, в Соединенных Штатах Америки. Правительство создаст спрос и предоставит гранты на переоснащение заводов», — сказал он во вторник в штате Делавер.

Его выступление транслировал телеканал Fox News.

По словам Байдена, это облегчит переход на электрокары и для обычных потребителей.

«Не только путем строительства 500 тысяч зарядных станций, но и предоставлением льгот и стимулов для обмена более возрастных топливоэкономичных автомобилей на новые экологичные машины, сделанные в Америке, что позволит сохранить сотни миллиардов баррелей нефти ежегодно», — добавил Байден.

По его словам, это позволит также создать миллион рабочих мест в автомобильной индустрии.