Бывший вице-президент США и наиболее вероятный кандидат Демократической партии на президентских выборах Джо Байден опережает по популярности действующего главу государства Дональда Трампа на 15%, свидетельствуют результаты опроса Washington Post и ABC News.

Участникам опроса предложили ответить на вопрос, за кого они бы проголосовали, если бы выборы состоялись в тот же день. Рейтинг Байдена среди опрошенных зарегистрированных избирателей составил 55%, Трампа — 40%.

Опрос проводился 12-15 июля по телефону по случайной выборке среди 1006 взрослых американцев, включая 845 зарегистрированных избирателей. Статистическая погрешность опроса — плюс-минус 3,5 процентных пункта.

Выборы президента США состоятся в ноябре.