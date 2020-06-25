Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден официально даст согласие на выдвижение своей кандидатуры во время съезда в городе Милуоки, штат Висконсин, намеченного на август, сообщает в четверг телеканал NBC News.

При этом сам съезд пройдет преимущественно в виртуальном формате, его делегатов просят оставаться дома из-за опасений, связанных с коронавирусом.

«Проконсультировавшись с представителями здравоохранения по поводу пандемии COVID-19, организаторы съезда объявляют сегодня о решении, что делегациям от штатов не надо планировать поездки в Милуоки, а надо планировать выполнение официальной части, связанной со съездом, удаленно», — цитирует телеканал заявление Национального комитета Демократической партии.

Для демократов этот штат, отмечает телеканал, имеет особое значение с точки зрения необходимости одержать там победу: в 2016 году Трамп обошел там Хиллари Клинтон с минимальным отрывом.

В то же время предвыборный штаб президента США Дональда Трампа готовится провести полноформатный общий партийный съезд в августе во Флориде с проверкой температуры, соблюдением социальной дистанции и раздачей масок и антибактериальных гелей.

При этом на уже двух прошедших за последнюю неделю публичных массовых мероприятиях с участием Трампа люди почти не надевали масок, так как это является только рекомендательной мерой, а также не соблюдали рекомендуемую минимальную дистанцию.