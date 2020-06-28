Бывший вице-президент США и наиболее вероятный кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что если статья в New York Times о контактах Российской разведки с движением «Талибан» правдива, то президент США Дональд Трамп предал американских военных.

Ранее газета New York Times со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане. Никаких доказательств предоставлено не было. Посольство РФ в США потребовало от властей страны адекватной реакции на угрозы, которые поступают в адрес дипломатов из-за лживых новостей про РФ и Афганистан. МИД РФ назвал сообщения СМИ фейком.

Позднее и радикальное движение «Талибан» опровергло утверждения о том, что оно якобы получало средства от военной разведки РФ на совершение нападений в Афганистане. Белый дом назвал заметку газеты неточной и утверждает, что ничего подобного разведка не докладывала Трампу.

«Я считаю чудовищным потрясением то, о чем сообщила вчера вечером New York Times. Если основываться на том, что сообщения New York Times достоверные, что разведка США пришла к выводу, что российское военное подразделение…. предлагало награду экстремистской группе в Афганистане убивать наших солдат… если эта статья в газете правдива и Трамп многие месяцы знал об этой информации… это за гранью разумного, это предательство самой священной службы, которую несут наши военные», — заявил Байден в рамках телеконференции с представителями латиноамериканской общественности, который транслировал телеканал PBS.

Байден подчеркнул, что в этой связи ещё более «чудовищным» является то, что Трамп предлагал участвовать России в «Большой семёрке», что для «(президента РФ Владимира) Путина будет большим подарком».

«Никогда бы я не пожелал семьям этих военных даже в страшном сне представить, что их президент закрывает глаза на то, что за голову их близких предлагают награду», — подвёл итог Байден.