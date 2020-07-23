Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден назвал действующего главу государства республиканца Дональда Трампа «первым расистом, который избрался в президенты».

В ходе онлайн-конференции с избирателями Байдена спросили, как он относится в тому, что Трамп называет коронавирус «китайским вирусом» или «уханьским вирусом». В ответ политик заявил, что президент «сеет расизм».

«То, как он обращается с людьми, исходя из их цвета кожи, их национального происхождения, того, откуда они родом, абсолютно отвратительно», — сказал Байден.

«Ни один президент-республиканец не делал этого. Ни один президент-демократ. У нас были расисты, они существовали. Они пытались добиться избрания президентом (США). Он первый, кто это сделал», — добавил Байден.

В ответ на заявление Байдена ряд пользователей соцсетей напомнили, что несколько президентов США, включая первого — Джорджа Вашингтона, были рабовладельцами, а 28-й президент-демократ Вудро Вильсон (1913-21 гг.) выступал за сегрегацию, за что его имя в июне убрали из названия школы при Принстонском университете.

Ранее Трамп и члены его администрации неоднократно отвергали обвинения в расизме, а название «китайский вирус», как и «уханьский» объясняли регионом происхождения.

Трампа обвиняли в расизме еще в период его прошлой избирательной кампании в 2015-16 годах.

Дискуссия о необходимости борьбы с расизмом в США серьезно обострилась после смерти афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских в Миннеаполисе в конце мая. После этого по всей стране прошли массовые акции протеста, переходившие в беспорядки, которые продолжаются кое-где и по сей день.