Избранный президент США Джо Байден будет реализовывать новый подход к Китаю, который будет в большей степени полагаться на давление со стороны союзников США, санкции и прочие инструменты, призванные повлиять на поведение Пекина. Такого мнения придерживаются советники Байдена и эксперты по Китаю.

По их словам, Байден просигнализировал, что будет наращивать давление на Китай из-за нарушений в области прав человека, приостановит действие торгового соглашения «первой фазы», подписанного Дональдом Трампом, и задействует партнеров США, возможно, включая Тайвань, для сдерживания Китая в азиатском регионе, а также для ограничения государственной поддержки, выделяемой китайским технологическим компаниям.

«Байден и его люди говорят о двух вещах: во-первых, об обращении к союзникам, партнерам и другим демократическим странам. Во-вторых, о необходимости убедиться в том, что наша политика и стратегия основаны на общих ценностях», включая права человека, демократические принципы и рыночную экономику, заявил Дэниел Рассел, бывший дипломат, работавший в Азии при администрации Обамы-Байдена и теперь занимающий должность в Институте политики общества Азии (ASPI).

Трамп напрямую работал с председателем КНР Си Цзиньпином и высокопоставленными китайскими руководителями, стремясь заключить масштабное торговое соглашение, которое пока так и не было подписано. Байден будет использовать столь же жесткий подход, однако привлечение других сторон, вероятно, сделает его более предсказуемым, говорят аналитики.

«Ситуация с (американо-китайскими) отношениями (или их отсутствием) продолжит ухудшаться, — сказал Крис Крюгер, аналитик Cowen & Co. — Тем не менее, при Байдене этот процесс станет более прямолинейным».

Политика Трампа оказала «отрезвляющее действие» на руководство Китая, сделав невозможным возвращение к тем отношениям, которые были выстроены при администрации Обамы, отметил Ву.

Китай не прокомментировал победу Байдена на президентских выборах. Государственные китайские СМИ сообщили об этой новости, а также о нежелании Трампа принять результаты голосования.

В понедельник китайская газета Global Times предсказала, что США продолжат оказывать сильное давление на Китай, в том числе по вопросам соблюдения прав человека. В последнее время в качестве источников напряженности выступали обвинения Трампа в адрес Китая из-за коронавируса, и этот вопрос может быть решен посредством диалога, направленного на смещение акцентов с «яростной конфронтации на прагматичное сотрудничество», сообщили в Global Times.

Для этого есть две возможности. Трамп распорядился о выходе США из Парижского соглашения по климату и Всемирной организации здравоохранения. В прошлую среду первое решение официально вступило в силу, и Байден тогда написал в Twitter, что «ровно через 77 дней администрация Байдена вновь присоединится к данному соглашению».

К тому моменту, как Байден вступит в должность президента в январе следующего года, уже будет понятно, насколько Китай придерживался своих обязательств в рамках «первой фазы» торговой сделки. За первые девять месяцев текущего года Китай приобрел американских товаров, предусмотренных условиями соглашения, на сумму в 58,8 млрд долларов США, что существенно ниже 108 млрд долларов, необходимых для выполнения целевого показателя за 2020 год.

— Авторы William Mauldin, James T. Areddy

Видео дня. Эксперты спрогнозировали курс рубля