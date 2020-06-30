Наиболее вероятный кандидат от Демократической партии США на предстоящих в ноябре президентских выборах Джо Байден не исключил, что запросит брифинг у действующей администрации президента в связи с сообщениями СМИ о том, что Россия якобы предлагала афганским талибам вознаграждение за нападения на американских солдат в Афганистане.

Газета New York Times со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане. Никаких доказательств предоставлено не было.

Посольство РФ в США потребовало от властей страны адекватной реакции на угрозы, которые поступают в адрес дипломатов из-за лживых новостей про Россию и Афганистан. МИД РФ назвал сообщения СМИ фейком. Президент США Дональд Трамп назвал статью «заказухой». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию New York Times про «сговор» России с талибами, выразил сожаление, что когда-то крупнейшие и уважаемые мировые СМИ не гнушаются подобными «утками». Он добавил, что утверждение о «сговоре» является ложью. На вопрос журналистов о том, обсуждал ли Трамп каким-то образом эту тему с Владимиром Путиным в течение этого года, Песков ответил отрицательно.

«Если это не прояснится быстро, я, может быть, попрошу провести для меня брифинг», — сказал Байден, выступая в рамках своей предвыборной кампании в штате Делавэр. У него поинтересовались, запрашивал ли он у действующей администрации информацию по этой теме. Байден ответил, что «они не предлагали закрытого брифинга». Обычно после официального представления кандидатов на президентский пост от каждой партии действующая администрация может проводить брифинги по ситуации в сфере безопасности для кандидатов.

Он сообщил, что имел возможность обсудить эту тему и получить оценку экспертов в сфере международных отношений, в частности, бывших советников администрации Обамы по национальной безопасности и сотрудников госдепартамента США.