После пары ночей, проведенных с Марией Бондарь, Павел Бабич решил разъехаться с девушкой. Молодой человек аргументировал свое решение тем, что ему необходимо узнать Марию получше, прежде чем начинать серьезные отношения. Однако позднее Павел признался, что на данный момент не видит в девушке тех качеств, которые являются для него важными.



Со слов Бабича, одной лишь близости ему мало, чтобы переходить к построению отношений. Однако уже в следующей своей фразе Павел противоречит сам себе, открывая истинные причины разъезда. Парень открыто сказал, что не видит будущего с Бондарь. Судя по всему, все его слова о поиске неких важных качеств в Марии – это не более чем банальный предлог закончить дальнейшее общение.



Также Павел поведал о своем своем прямо противоположном отношении к Марине Страховой. С его слов, Марина имеет как раз те взгляды на жизнь, которые крайне импонируют Павлу. Но в то же самое время она абсолютно не привлекает его как женщина. Поэтому свою симпатию к Марине Бабич характеризует исключительно как “человеческую”.