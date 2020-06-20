Претенденту на пост президента Белоруссии Виктору Бабарико предъявлено обвинение в рамках дела Белгазпромбанка, сообщил Mpravda.com в субботу адвокат политика Дмитрий Лаевский.

«Мы сегодня были у Виктора Дмитриевича, нас вызывали на процессуальные действия, по факту ему предъявлено обвинение. Статьи называть мне нельзя. Могу сказать, что Виктор Дмитриевич намерен принципиально отстаивать свою правоту, убеждения и честное имя», — сказал Лаевский.

Он также отметил, что защита обжаловала задержание Бабарико, но пока суд по этому поводу не состоялся. «И защита настаивает на невиновности Виктора Дмитриевича», — сказал собеседник агентства.

Лаевский также сообщил, что с сыном политика Эдуардом, который руководит его предвыборным штабом, в СИЗО КГБ в субботу в рамках процессуальных действий встречались два других защитника. «Пока еще информацией полной не располагаю, но знаю, что Эдуард также жив-здоров», — добавил адвокат.

Ранее в головном офисе Белгазпромбанка, который Бабарико возглавлял в течение 20 лет, прошли обыски. Комитет госконтроля заявил, что на базе банка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. В четверг Бабарико задержали вместе с сыном, который руководит его инициативной группой по выдвижению на выборы. Они оба находятся в СИЗО КГБ. Всего по делу Белгазпромбанка задержали около 20 человек, в том числе топ-менеджеров.

Бабарико ранее заявлял, что действия властей носят заказной политический характер на фоне президентской кампании. Однако глава Комитета госконтроля Иван Тертель утверждал, что уголовные дела против топ-менеджеров Белгазпромбанка и президентские выборы, которые пройдут в Белоруссии 9 августа, между собой никак не связаны.

Белорусские правозащитные организации признали Бабарико, а также других задержанных членов его инициативной группы политическими заключенными.

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